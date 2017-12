Demanda interna por bens industriais recua 1,1% em outubro, diz Ipea

A demanda interna por bens industriais diminuiu no País em outubro, segundo os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea mensal de Consumo Aparente (CA) de bens industriais registrou uma queda de 1,1% na comparação com setembro.

O indicador é calculado pela soma da produção industrial doméstica e das importações, excluídas as exportações. No trimestre terminado em outubro em relação ao trimestre encerrado em julho, o consumo aparente teve alta de 3,1%.

Na comparação com outubro do ano passado, o indicador registrou um avanço de 8,1%. O bom desempenho foi disseminado, com 18 segmentos industriais com variação positiva ante o mesmo mês de 2016. Os destaques foram o avanço de 23,1% no consumo aparente de veículos automotivos e a alta de 6,8% em petróleo e derivados.

A variação acumulada em 12 meses acelerou de 1,1% em setembro para 2,5% em outubro. Onze segmentos apresentaram crescimento.