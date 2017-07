Demanda doméstica deve crescer entre 0,9% e 4,6% em 2017 ante 2016, prevê Abear

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) apresentou nesta terça-feira, 25, estimativas positivas para a demanda por passagens em viagens domésticas e internacionais, em 2017. Projeções da entidade mostram que a demanda por voos domésticos de passageiros, medida em RPK (passageiros-quilômetro pagos transportados, na sigla em inglês), deve variar entre 0,9% no cenário mais pessimista e 4,6% no cenário mais otimista, com alta de 2,8% no cenário mais provável.

Já em números absolutos, o volume de passageiros transportados deve ter avanço de 0,4% a 4,0%, com estimativa para cenário mais provável em 2,2%. Para voos internacionais, a previsão da Abear varia entre queda de 0,7% e crescimento de 3,9%, com cenário mais provável projetando alta de 1,5%. Neste cenário, a demanda total (doméstico e internacional) deve variar positivamente entre 0,2% e 4,0% - com maior probabilidade de crescer 2,1%.

