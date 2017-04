Demanda do consumidor por crédito cresce 2,2% em março, diz Boa Vista SCPC

A demanda por crédito do consumidor teve alta de 2,2% em março em relação a fevereiro, com ajuste sazonal, segundo dados nacionais da Boa Vista SCPC. No confronto com o mesmo mês de 2016, contudo, houve queda de 1,9%. A retração também foi observada no acumulado do primeiro trimestre (4,0%) e no período de 12 meses até março (9,3%).

Na margem, a elevação registrada deriva do crescimento de 4,2% da demanda por crédito em instituições financeiras e de 1,0% no segmento não financeiro.

Apesar do melhor desempenho na comparação mensal, a Boa Vista SCPC avalia que os resultados da tendência do indicador ainda mostram uma demanda por crédito fragilizada por fatores como altas taxas de juros, rendimentos reais negativos e elevado desemprego.

"Apesar disto, a perspectiva de redução de juros e de inflação deve aumentar a confiança dos agentes e consequentemente contribuir para a retomada do crescimento da procura por crédito a partir do 2º semestre deste ano", afirma a instituição.

Veja Também

Comentários