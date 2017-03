Demanda do consumidor por crédito cai 4% em fevereiro, afirma Boa Vista SCPC

A procura do consumidor por crédito recuou 4,0% em fevereiro na comparação dessazonalizada com janeiro deste ano, informou nesta terça-feira, 21, a Boa Vista SCPC. Já na comparação com o mesmo mês de 2016, foi verificada queda de 8,4%, enquanto a variação acumulada em 12 meses (março de 2016 até fevereiro de 2017 frente aos 12 meses antecedentes) ficou em 9,5%.

Entre os segmentos que compõem o indicador, as instituições financeiras apresentaram queda de 14,0% na demanda do consumidor na avaliação em 12 meses, enquanto foi apurada queda de 6,7% no segmento não-financeiro.

A demanda por crédito no País segue fragilizada, diz a Boa Vista SCPC, apesar de avanços na economia. "Fatores como altas taxas de juros, rendimentos reais negativos e desemprego elevado ainda mostram-se como variáveis condicionantes deste cenário, que impõem maior cautela e aversão ao consumo por parte das famílias", afirma em relatório.

Ainda assim, a Boa Vista entende que a perspectiva de continuidade da queda dos juros e da inflação deve favorecer a retomada da confiança entre os agentes, sustentando a procura por crédito a partir do segundo semestre.

O indicador de Demanda do Consumidor por Crédito é elaborado a partir da quantidade de consultas de CPF à base de dados da Boa Vista SCPC por empresas.

