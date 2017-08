Demanda de financiamento para concessões deve atingir R$ 75 bi em 2018-2019

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estima que a demanda por financiamentos para concessões do setor de infraestrutura possa chegar a R$ 75 bilhões no biênio 2018-2019, disse a diretora de Infraestrutura da instituição, Marilene Ramos. A análise é que haverá um aquecimento do apetite por crédito para esses projetos na medida em que haja um reequilíbrio de concessões passadas e a entrada de novas.

Nem todo esse montante, necessariamente, será suprido pelo banco de fomento, embora Marilene afirme que hoje o BNDES tem recursos suficientes para fazer frente à demanda projetada mesmo em um cenário de devolução de mais R$ 100 bilhões ao Tesouro pela instituição. "Faltar recursos para investimentos em infraestrutura hoje seria um bom problema. O problema que nós temos hoje é baixa demanda", disse.

