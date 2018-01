Demanda de empresas por crédito cai pelo 3º ano seguido, revela Serasa

Já na segunda metade de 2017 houve aumento de 3,9% em relação ao segundo semestre de 2016, em razão da continuidade da redução das taxas de juros - Foto: Z1 Portal de Notícias

A demanda das empresas por crédito no País registrou queda de 0,3% em 2017 na comparação com 2016, de acordo com a Serasa Experian. Trata-se do terceiro ano consecutivo de recuo na demanda do setor por crédito. A última alta, de 5,0%, foi verificada em 2014. Contudo, a entidade informa que a retração apurada em 2017 é menos intensa que a de 2,2% em 2016 e a de 1,9% em 2015.

A queda na procura por crédito no ano passado reflete, segundo os economistas da Serasa, o declínio de 4,5% no primeiro semestre. Já na segunda metade de 2017 houve aumento de 3,9% em relação ao segundo semestre de 2016, em razão da continuidade da redução das taxas de juros. Entretanto, ponderam, a elevação foi insuficiente para compensar o recuo da primeira metade de 2017.

De acordo com a Serasa, a queda na demanda por crédito foi determinada pelo comportamento das médias e grandes empresas, que apresentaram declínio de 7,6% e de 6,6%, respectivamente. Já as micro e pequenas empresas registraram estabilidade na demanda por crédito no ano passado.

O setor de serviços mostrou avanço de 0,8% na procura por crédito. Contudo, a alta foi superada pela queda de 2,6% das empresas industriais e de 1,0% das empresas comerciais.

No ano passado, a demanda empresarial por crédito cedeu em quase todas as regiões. No Norte, houve declínio de 2,0%, enquanto no Centro Oeste a retração foi de 1,5%. Já no Nordeste (-0,3%) e no Sul (-0,1%), o recuo foi menos intenso. Somente no Sudeste a demanda empresarial por crédito subiu (1,4%) em 2017.