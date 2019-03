DEM quer ajudar governo a construir maioria para aprovar reforma, diz ACM Neto

O presidente nacional do DEM, ACM Neto, afirmou que o partido quer ajudar o governo a construir maioria para garantir a aprovação da reforma da Previdência, mas cobrou do Planalto clareza na articulação no Congresso pelas mudanças nas aposentadorias.

"Não acho que o governo perdeu o tempo de organização, mas precisa definir claramente a articulação política que ele quer fazer", disse ACM Neto.

De acordo com ACM Neto, que também é prefeito de Salvador (Bahia), foi dado início à discussão na executiva nacional sobre uma eventual adesão do DEM à base aliada.

O partido tem três ministros no governo, mas ainda não definiu sua posição frente ao Executivo. "Não vamos participar de nenhum tipo de toma-lá-dá-cá, temos compromisso com a agenda do País", disse.

Ele sinalizou que o DEM espera entender melhor qual é o ambiente de construção política de Bolsonaro para se posicionar.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que a decisão se o partido será base ou oposição se dará "em tempo oportuno".