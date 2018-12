A China registrou déficit na balança de serviços de US$ 20 bilhões em novembro, um pouco menor que o saldo negativo de US$ 20,6 bilhões verificado em outubro, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira.

Já no comércio de bens, o país asiático teve superávit de US$ 50,5 bilhões no mês passado, bem maior que o saldo positivo de US$ 39,6 bilhões de outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.