Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 48,73 bilhões em outubro

O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou 8,6% em outubro ante o mês anterior, para o valor sazonalmente ajustado de US$ 48,73 bilhões. O resultado veio pior que as previsões dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que estimavam déficit de US$ 47,5 bilhões.

As importações aumentaram 1,6% no mês de outubro, enquanto as exportações permaneceram estáveis.

Os EUA importaram mais barris de petróleo em outubro, comparado com setembro, e num preço médio mais alto. O aumento das importações de bens de consumo, incluindo celulares, também contribuiu para a alta mensal. As exportações tiveram pouca mudança em outubro porque os EUA venderam menos soja e aviões civis do que em setembro e mais materiais industriais.

Os furacões que atingiram os EUA no segundo semestre podem ter afetado a balança comercial nos últimos meses, ainda que o Departamento do Comércio tenha dito que "efeitos geralmente não podem ser isolados".

O déficit comercial de setembro foi revisado a US$ 44,89 bilhões, de US$ 43,50 bilhões anteriormente calculados.

Nos dez meses do ano, as importações dos EUA aumentaram 6,5% em valor e as exportações cresceram 5,3%, na comparação com igual período do ano passado. O déficit comercial geral cresceu 11,9%. Fonte: Dow Jones Newswires.