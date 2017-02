Déficit comercial dos EUA cai para US$ 44,26 bilhões em dezembro

O déficit na balança comercial dos Estados Unidos recuou 3,2% entre novembro e dezembro, chegando a US$ 44,26 bilhões, informou o Departamento do Comércio do país. A baixa foi maior do que a prevista por economistas consultados pelo Wall Street Journal, que estimavam déficit de US$ 44,7 bilhões.

As exportações subiram 2,7% no período, para US$ 190,69 bilhões, incluindo as vendas de aviões civis e motores de aeronaves, enquanto as importações subiram 1,5%, para US$ 234,95 bilhões, impulsionada pelo aumento das importações de automóveis.

Para todo o ano de 2016, o déficit comercial dos EUA foi de US$ 502,25 bilhões, o maior nível anual desde 2012 e um aumento de 0,4% em relação ao déficit de 2015 de US$ 500,36 bilhões. O déficit foi de 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016, diminuindo de 2,8% do PIB em 2015.

O déficit comercial de novembro foi revisado de US$ 45,24 bilhões para US$ 45,73 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

