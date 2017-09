Déficit comercial dos EUA aumenta a US$ 43,69 bilhões em julho

O déficit comercial dos Estados Unidos avançou de US$ 43,54 bilhões (dado revisado, de US$ 43,64 bilhões anteriormente informado) em junho para US$ 43,69 bilhões em julho. O resultado foi, porém, inferior à previsão de US$ 44,7 bilhões dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O indicador reflete um declínio nas exportações dos EUA, segundo os números oficiais divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento do Comércio. Na comparação mensal após ajustes, as exportações recuaram 0,3% e as importações tiveram queda de 0,2% em julho.

A queda nas exportações foi liderada por menores embarques de bens de consumo, incluindo telefones, diamantes e medicamentos. Isso foi em parte compensado pelo aumento nas exportações de petróleo. As importações de petróleo e motores de veículos recuaram, mas as de bens de capital e alimentos cresceram. Os dados sobre comércio internacional podem ser voláteis na comparação mensal e os números não são ajustados para a inflação.

Nos primeiros sete meses de 2017, o valor das exportações americanas aumentou 6% e o das importações teve avanço de 6,7%, na comparação com igual período do ano anterior. O déficit comercial geral aumentou 9,6%, na comparação com igual período de 2016.

Olhando-se apenas o comércio de bens, os déficits dos EUA com seus principais parceiros comerciais aumentaram nos primeiros sete meses deste ano, na comparação anual. O déficit com a China está 6,8% maior e o com o México avançou 11,9%. Fonte: Dow Jones Newswires.

