Déficit comercial de produtos químicos atinge US$ 6,4 bi de janeiro a maio

O déficit da balança comercial de produtos químicos atingiu US$ 6,4 bilhões nos quatro primeiros meses de 2017, o que representa uma alta de 0,5% em relação ao mesmo período de 2016, informa a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

De janeiro a abril de 2017, o Brasil importou US$ 10,7 bilhões e exportou US$ 4,3 bilhões em produtos químicos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as importações cresceram 5,4% e as exportações 13,5%. No acumulado dos últimos 12 meses o déficit é de US$ 22 bilhões, mesmo valor observado para o ano de 2016.

O item resinas termoplásticas foi o mais exportado pelo País, com vendas de US$ 791,1 milhões entre janeiro e abril deste ano, o que representou um aumento de 3,2% em relação aos mesmos meses de 2016. Já os intermediários para fertilizantes permanecem como o principal grupo da pauta de importação brasileira de produtos químicos, com compras de US$ 1,9 bilhão no acumulado do ano, registrando-se um expressivo aumento de 28,7% na mesma comparação.

Segundo a Abiquim, de janeiro a abril, os produtos químicos responderam por 23,0% do total de US$ 46,8 bilhões em importações e 6,4% dos US$ 68,1 bilhões em exportações realizadas pelo País. As importações de produtos químicos movimentaram 13,7 milhões de toneladas e o volume das exportações chegou a 5,4 milhões de toneladas, aumentos respectivamente de 27,0% e de 0,6% em relação aos quatro primeiros meses de 2016.

Veja Também

Comentários