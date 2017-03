Déficit comercial da Argentina fica em US$ 122 milhões em fevereiro

A Argentina registrou um déficit comercial de US$ 122 milhões em fevereiro, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censos (INDEC) em seu site nesta terça-feira. As exportações do país ficaram em US$ 3,888 bilhões e as importações foram de US$ 4,010 bilhões.

As exportações tiveram queda de 6,2% em fevereiro na comparação com igual mês do ano passado e as importações registraram recuo menor, de 0,6%.

Os principais parceiros comerciais no mês analisado foram Brasil, China e Estados Unidos, nessa ordem, segundo o INDEC. No caso do Brasil, as exportações argentinas ficaram em US$ 601 milhões e as importações foram de US$ 1,224 bilhão, com um déficit comercial de US$ 622 milhões para a Argentina (em valores arredondados pelo instituto).

O relatório do INDEC aponta que a maior queda nas exportações da argentina em fevereiro na comparação com igual mês de 2016 ocorreu nos negócios com o Brasil, onde houve uma queda de US$ 121 milhões nas vendas argentinas. Já o maior aumento nas importações na mesma comparação teve como origem o Brasil (+US$ 210 milhões), aponta o documento.

