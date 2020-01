Decreto define atuação da Casa Civil no processo de entrada do Brasil na OCDE

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 23, publica decreto que traz alterações na estrutura e no quadro de cargos da Casa Civil da Presidência. Dentre as mudanças, o documento define que a Secretaria Especial de Relacionamento Externo da pasta irá coordenar o processo de entrada do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no âmbito do Conselho Brasil - OCDE.

A criação de uma área específica no Planalto para tratar da entrada no Brasil na OCDE foi anunciada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, semana passada.

Segundo o ministro, a função da nova área será melhorar a relação com organismos internacionais e países membros da OCDE. "Buscar cada um dos passos de acreditação, para que o Brasil, no mais curto espaço de tempo, possa ser membro deste time, que é o time que vence no mundo."

O foco prioritário nessa questão foi um pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro.