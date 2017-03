Decisão por medida mais rigorosa para carne está em estudo, diz comissário da UE

O comissário europeu para Saúde e Segurança Alimentar, Vytenis Andriukaitis, disse nesta quarta-feira, 29, que a União Europeia (UE) estuda a adoção de medidas mais rigorosas para a importação de carne brasileira. Essas avaliações dependem de informações que serão fornecidas pelo governo brasileiro ao longo da semana. "A questão não está fechada", afirmou.

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que se reuniu na terça com Andriukaitis, informou que, durante o encontro, foram detalhadas as informações sobre as investigações e as medidas já adotadas pelo ministério. Uma nova reunião foi marcada para amanhã, para concluir as explicações.

As informações serão discutidas pelo Conselho de ministros da Agricultura da Europa. O bloco também enviará uma auditoria ao Brasil após a Páscoa.

Questionado se o Brasil precisará adotar medidas adicionais, o comissário disse que isso é uma decisão que cabe aos países. "O fato é que precisamos de um sistema oficial de controle independente", relatou. Esse sistema deve ser transparente e contar com um sistema de alerta que permita aos países reagir rapidamente caso ocorram problemas, acrescentou.

