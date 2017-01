Décio Oddone assume ANP e defende autossuficiência em petróleo para o Brasil

Décio Oddone discursou na cerimônia de sua posse na diretoria-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ressaltando qual será o foco em sua gestão. Ele destacou a perspectiva de o Brasil se tornar autossuficiente de forma "sustentável" e exportador de petróleo, além de direcionar a exploração e produção para o gás natural.

Oddone destacou as mudanças no setor, que desde 2014 convive com novos patamares de preço do barril e caminha para se inserir em uma economia de baixo carbono. Disse que trabalhará alinhado às orientações do governo, que promove uma série de transformações regulatórias por meio do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e pelo Ministério de Minas e Energia.

"A ANP está alinhada à nova orientação, deixando de lado o preconceito e as ideologias", afirmou Oddone, acrescentando que essa posição não significará o afrouxamento das regras e que não vai se furtar a aplicar sanções.

