Dados trimestrais da CSN são revisados por auditores

A analistas, a companhia já havia adiantado que havia avançado nas discussões com os bancos credores e que um acordo deveria ser firmado no início do próximo ano - Foto: Wikipedia Commons

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou nesta terça-feira, 26, em fato relevante, que as informações referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2017 foram arquivadas já com a revisão dos auditores independentes.

A publicação dos demonstrativos financeiros atrasados era uma das prerrogativas dos bancos para alongar as dívidas da siderúrgica. A analistas, a companhia já havia adiantado que havia avançado nas discussões com os bancos credores e que um acordo deveria ser firmado no início do próximo ano.