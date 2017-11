Dados melhores da economia não estão ocorrendo por acaso, diz Dyogo

Em um vídeo transmitido pelo Twitter, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, enfatizou que os dados melhores da economia não estão ocorrendo "por acaso". "Eles são resultado de uma política econômica forte. Isso traz muita confiança para os investidores", afirmou no filme gravado em Madri, onde realiza uma série de encontros com executivos locais, potencialmente interessados em investir no Brasil.

Dyogo citou que apresentou aos empresários números sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), da recuperação do mercado de trabalho, com a redução do desemprego e o aumento do número de vagas formais e também da população ocupada, e indicadores sobre a produção agrícola, da indústria e do comércio. "O que mais interessa para o investidor é ter a confiança de que o País está crescendo e vai continuar crescendo e o que eles mais esperam do Brasil é que a gente dê continuidade do trabalho de fortalecimento da economia brasileira", citou na gravação.

O ministro explicou que teve encontros com empresários de companhias que já atuam no País e de outras que são potenciais novas investidoras. "Estão agora olhando novos projetos e estudando os detalhes; pedindo informações para o governo", relatou.

Para Dyogo, as empresas perceberam que houve mudanças importantes, tanto da conjuntura como da postura do governo na condução dos temas que são de seu interesse.