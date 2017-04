Dados de março continuam indicando recuperação do emprego, diz ministério

O coordenador de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mario Magalhães, avalia que os dados de março não geraram surpresa e continuam indicando recuperação das condições do mercado de trabalho, já que a destruição de empregos está cada vez menos intensa. Para o técnico, o mês de fevereiro - quando foram criados 35,6 mil empregos - é que sinalizava antecipação da recuperação do indicador e destoou do movimento visto até então.

"Em fevereiro, os números foram impactados positivamente pelo emprego no setor de serviços e o mês acabou antecipando de forma mais forte a tendência de recuperação que vivemos. Agora, o mês de março retoma o ritmo de recuperação que vínhamos vivendo no segundo semestre de 2016", disse o técnico. Para Magalhães, "não há nenhum motivo para negativismo". "Fevereiro antecipou uma tendência que março não confirmou, mas a tendência de recuperação continua."

O coordenador do Ministério do Trabalho explica que é possível falar que a recuperação continua com a observação dos dados que mostram que a economia tem fechado menos vagas que o observado há um ano. Além disso, notou que alguns economistas do setor privado já preveem que é possível voltar à geração de empregos neste semestre.

Veja Também

Comentários