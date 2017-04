D. Odilo Shrerer diz que o povo tem todo o direito de se manifestar

O cardeal-arcebispo de São Paulo, d. Odilo Shrerer, afirmou nesta quarta-feira, 26, em entrevista coletiva no primeiro dos nove dias da Assembleia Geral da Conferência

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), reunida em Aparecida, que o povo tem todo

o direito de se manifestar e pedir explicações sobre as propostas de reforma da Previdência e das leis trabalhistas, mas precisa também aceitar do diálogo para saber o que é melhor para o País.

"Seria simplismo dizer apenas 'sou contra' ou 'sou favorável' em vez de examinar cada questão, pois podem haver algumas que beneficiem a população", observou o cardeal.

Alertado de que alguns bispos têm aconselhado seus diocesanos a sair às ruas na sexta-feira, 28, em apoio à convocação de greve geral, d. Odilo respondeu que cada bispo é autônomo para conclamar ou não o povo em sua jurisdição.

Alguns que tomaram posição a favor da greve foram os arcebispos de São Luís, d. José Belisário da Silva, d. Manoel Delson Pedreira da Cruz, da Paraíba, d. Antônio Fernando Saburido, de Olinda e Recife, e d. Anuar Battisti, de Maringá. Todos condicionam o apoio ao interesse dos brasileiros e do Brasil, sem conotação partidária. "Se houver ligação com partidos políticos, estou fora", garantiu d. Anuar ao enviado especial da Rádio Vaticano.

