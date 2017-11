Cyber Monday deste ano deve se tornar maior dia de vendas online nos EUA

A Cyber Monday deste ano, que ocorreu oficialmente ontem, deve se tornar o maior dia de vendas online da história, com compradores tendo gastado US$ 6,59 bilhões, informou a Adobe Systems nesta terça-feira. O número representar um aumento de 16,8% ante igual período do ano passado, informou a empresa de análise de dados.

Os consumidores gastaram US$ 1 bilhão a mais do que no mesmo dia em 2016. Entre as principais vendedoras estão a Nintendo Switch, Apple, serviços de streaming como a Google Chromecast e Roku e o videogame Super Mario Odissey.

A data especial movimentou US$ 50 bilhões em receita online até agora, segundo a Adobe, que estima que a Cyber Monday deve ultrapassar US$ 100 bilhões em vendas online este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.