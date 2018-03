CVM pretende atuar com regras já existentes com as criptomoedas

O presidente da CVM disse que o regulador tem analisado caso a caso e, quando identificada a necessidade, se posicionado - Reprodução

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pretende utilizar as normas já existentes em seu arcabouço no mercado de criptomoedas. O presidente da autarquia, Marcelo Barbosa, disse que uma das preocupações é não "regular demais" esse mercado.

Barbosa lembrou que a autarquia já vetou que fundos de investimento colocassem em suas carteiras as criptomoedas, visto que as mesmas não se tratam de ativo financeiro, se desenquadrando dessa forma da regulação que rege o fundo. O presidente da CVM disse que o regulador tem analisado caso a caso e, quando identificada a necessidade, se posicionado. Segundo ele, as conversas com o Banco Central sobre o tema são contínuas e ambos estão muito atentos ao assunto.

Barbosa disse ainda que a blockchain é uma tecnologia fantástica e que não tem como regular. "Regular a blockchain será como há vinte anos tentar regular a internet", disse.