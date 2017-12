CVM diz estar próxima de concluir mais um inquérito da JBS

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Barbosa, informou que, em breve, mais um inquérito do caso JBS será concluído pela autarquia. Ele não quis adiantar, no entanto, se a divulgação do resultado será ainda este ano.

"Um dos inquéritos foi concluído, já saiu termo de acusação. Os outros estão andando...Um deles está em fase mais avançada. Em breve, não vou especificar quando, deve estar concluído também", afirmou durante a 5ª Conferência de Ciências Comportamentais e Educação do Investidor, promovido pela CVM e outras entidades do setor.

Sobre outras decisões que a CVM pode tomar antes do final do ano, Barbosa também preferiu não antecipar o conteúdo, mas indicou que algumas iniciativas poderão ser anunciadas. "Eu não vou antecipar exatamente o que, mas temos algumas iniciativas para serem divulgadas em breve. Mas nada que não seja esperado", informou.

Ele disse que a CVM analisa 11 inquéritos no caso JBS, empresa envolvida em denúncias de corrupção na operação Lava Jato, e que outros casos da Petrobras também estão sendo investigados, mas não deu detalhes.

"São vários envolvidos (nesses inquéritos), mas os responsáveis por eles na CVM estão trabalhando da melhor maneira possível", disse Barbosa, negando que a autarquia esteja demorando a investigar as empresas envolvidas na Lava Jato.