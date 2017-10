Custo da construção sobe 0,26% em setembro, dizem Sinduscon e FGV

O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do Estado de São Paulo subiu 0,26% em setembro na comparação com o mês anterior, chegando a R$ 1.322,57 por metro quadrado. Esta é a quinta alta seguida no indicador. Em 12 meses, o crescimento foi de 2,12%, de acordo com levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) feito em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O CUB é o índice oficial que reflete a variação dos custos mensais das construtoras para a utilização nos reajustes dos contratos de obras.

Dentro da composição do indicador, os custos médios com mão de obra representaram 61,90%, materiais, 34,87% e despesas administrativas, 3,23%.

Nas obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos, a alta em foi de 0,24% em setembro, totalizando R$ 1.224,44 por metro quadrado. Em 12 meses, o indicador registra alta de 1,98%.

Na mesma base de comparação, foi registrada participação de 58,85% nos custos de mão de obra, 37,66% de materiais e 3,49% em despesas administrativas.

Veja Também

Comentários