Custo da construção sobe 0,14% em dezembro

O Índice Nacional de Custo da Construção - M (INCC-M) ficou em 0,14%, abaixo do resultado de 0,28% em novembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 26.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços subiu 0,22% depois de o grupo ter registrado, no mês anterior, taxa de 0,61%.

Neste grupo, o componente Materiais e Equipamentos registrou variação de 0,26%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,75%. Segundo a FGV, o destaque foi a desaceleração da inflação dos preços de materiais para estrutura, cuja taxa passou de 1,21% para 0,58%.

A parcela relativa a Serviços passou de uma taxa de 0,09%, em novembro, para 0,03%, em dezembro. Neste subgrupo, a FGV destacou a desaceleração de refeição pronta no local de trabalho, cuja taxa passou de 0,48% para 0,08%.

O índice referente à Mão de Obra subiu 0,07%, depois de ter ficado estável em novembro (0,0%).

Segundo a FGV, seis capitais apresentaram desaceleração nas suas taxas de variação do INCC-M na passagem de novembro para dezembro: Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Em contrapartida, Recife registrou variação mais acentuada que no mês anterior.

Entre os itens que foram destaque de queda em dezembro ante novembro estão tubos e conexões de PVC (-0,06% para -2,72%), massa de concreto (-0,03% para -1,70%), vale transporte (-0,08% para -0,34%), pias, cubas e louças sanitárias (-0,24% para -0,53%) e eletrodutos de PVC (-0,23% para -0,75%).

Pressionaram o INCC-M de novembro os itens vergalhões e arames de aço ao carbono (5,51% para 2,66%), argamassa (0,24% para 1,25%), cimento Portland comum (1,05% para 0,85%), elevador (-0,16% para 0,47%), tubos e conexões de ferro e aço (0,55% para 0,81%).

O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.