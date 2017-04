Cteep vence lote 5 de leilão de transmissão, com deságio de 32,2%

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista venceu o lote 5 do leilão de transmissão que se realiza nesta segunda-feira, 24, na B3, ao oferecer um deságio 32,2%, ou R$ 18,371 milhões, ante o valor máximo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de R$ 27.097.390,00.

A Cteep disputou o lote com a Zopone Engenharia, que ofereceu RAP de R$ 24,062 milhões, com deságio 11,20%; e o Consórcio Olympus II, que apresentou lance de R$ 23,032 milhões, deságio de 15%.

O Lote 5 é composto por empreendimentos localizados nos estados de São Paulo e Paraná, incluindo uma linha de transmissão de 230 kV Nova Porto Primavera - Rosana, com 18,2 quilômetros e a subestação Rosana. O investimento previsto é de R$ 134,6 milhões. A entrada em operação comercial está prevista para agosto de 2021.

No leilão desta segunda-feira estão 7,4 mil quilômetros de linhas de transmissão e 36 subestações distribuídos por 20 Estados brasileiros (Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins).

