CSN cai 5,6% após balanço

A siderúrgica CSN foi um dos destaques negativos do pregão da B3 - antiga BM&FBovespa - de ontem, apesar de ter registrado lucro líquido no terceiro trimestre de R$ 256,2 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 66,7 milhões do mesmo período de 2016. O papel ON da siderúrgica teve queda de 5,63%.

Em relatório, os analistas Leonardo Correa e Gerard Roure, do BTG Pactual, disseram que o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da CSN ficou 8% abaixo do esperado, por causa dos custos no segmento aço e de aumentos de preços ligeiramente abaixo das expectativas.

As demais empresas do ramo também tiveram dia negativo: a Gerdau caiu 2,85%, a Usiminas recuou 4,49% e a Metalúrgica Gerdau perdeu 2,85%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.