CSN aumentará preços de aço plano ainda neste mês em 12,75%

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) aumentará, a partir do dia 25 deste mês, o preço do aço plano em 12,75%. Segundo o diretor executivo comercial da empresa, Luiz Fernando Martinez, o ajuste contemplará todos os clientes - rede de distribuição, indústria e setor automotivo.

O executivo destaca que o reajuste foi necessário por conta do aumento do preço do aço no mercado internacional, e ainda pela alta dos custos das matérias-primas, o carvão e minério de ferro.

Esse é o segundo aumento promovido pela CSN neste ano. Em julho a empresa ajustou seus preços do laminado a quente em 10%, mas apenas para a distribuição. Ou seja, o efeito no resultado da companhia será maior desta vez.

Já Usiminas ampliou seus preços em cerca de 10% mês passado, apenas para a distribuição. O aumento da Gerdau, nesse mesmo porcentual para o aço plano, entrou em vigor do início deste mês.

