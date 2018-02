Cruzeiro do Sul paga R$ 340 milhões por faculdade

Adquirida em março de 2015 pelo Advent, a FSG foi a primeira aposta do fundo americano para voltar ao setor de educação após ter se desfeito da participação na Kroton, líder de mercado no Brasil - Divulgação

O grupo Cruzeiro do Sul assinou na terça-feira, 6, a compra da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), que pertencia ao fundo de private equity (que compra participações em empresas) Advent, apurou o jornal O Estado de S. Paulo. O valor do negócio é de quase R$ 340 milhões.

As negociações para a venda da FSG começaram no início do segundo semestre de 2017, logo após a gestora americana começar a comprar ações do grupo de educação Estácio, dizem fontes próximas às negociações.

Adquirida em março de 2015 pelo Advent, a FSG foi a primeira aposta do fundo americano para voltar ao setor de educação após ter se desfeito da participação na Kroton, líder de mercado no Brasil.

No entanto, após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) barrar a fusão entre Kroton e Estácio, em junho de 2017, o Advent voltou a ter ambição maior no segmento. Começou a adquirir ações da Estácio e se tornou um acionista relevante.

O Cruzeiro do Sul foi assessorado pelo Itaú BBA e o Advent, pelo BTG. Procurados, Itaú, BTG e Advent não comentaram. O Cruzeiro do Sul não retornou os pedidos de entrevista.