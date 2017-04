Criador do Peixe Urbano lidera fundo de investimento

O cofundador e chefe de tecnologia do Instagram, Mike Krieger, é um dos 37 parceiros do fundo de investimentos Canary, criado em janeiro desse ano pelo brasileiro Julio Vasconcellos, executivo do site brasileiro de compras coletivas Peixe Urbano, e outros quatro sócios. Em apenas três meses de operação, o Canary levantou US$ 20 milhões e já investiu em três startups. Segundo apurou o Estado, a meta é levantar um total de US$ 50 milhões.

Em um manifesto no site do Canary, seus sócios afirmam que o fundo é focado em startups brasileiras que querem transformar o mercado por meio da tecnologia. "Queremos impulsionar o ecossistema brasileiro de startups", informam os sócios. A intenção do fundo é investir em startups em estágio inicial, por meio de capital semente.

"O Canary tenta ocupar o espaço que existe entre o investimento anjo e o venture capital", explica o diretor de inovação da Accenture e parceiro do fundo, Guilherme Horn. "Nesse estágio, as startups ainda não têm números muito maduros e um empreendedor pode enxergar o que está por vir."

O fundador do Peixe Urbano vendeu o controle do site para o gigante chinês Baidu - o principal buscador na China - em outubro de 2014. O valor da transação não foi revelado.

Desde então, o site se transformou numa espécie de base de operação da chinesa na América Latina. Atualmente, Vasconcellos continua ligado à empresa como presidente do conselho e ajuda o controlador a decidir sobre fusões e aquisições na região. Desde 2016, o executivo se estabeleceu em São Francisco, onde é empreendedor residente do fundo Benchmark Capital.

Primeiras apostas

O Canary investiu em três empresas brasileiras desde janeiro. Em março, anunciou um aporte em conjunto com o Monashees na IDWall, uma startup que oferece serviços de verificação e validação online de identidade. O objetivo é prevenir fraudes na abertura de contas-correntes, quando criminosos usam documentação falsa. Os dois fundos investiram, juntos, R$ 2 milhões na startup, que tem apenas sete meses de existência.

Anteontem, o Canary anunciou novos investimentos em mais duas empresas. A primeira delas é a Rapidoo, que oferece crédito rápido para pequenas e médias empresas com base na compra de notas fiscais e antecipação do pagamento de duplicatas. A outra startup que receberá aporte do Canary é a Volanty, um site de compra e venda de carros usados. Os termos - e valores - dos acordos firmados com as empresas não foram revelados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

