Crescimento das cooperativas de crédito está ligado ao desenvolvimento das comunidades locais

O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/MS), Celso Ramos Régis s - Foto: Arquivo/A Crítica

Com 10 cooperativas de crédito em atuação em Mato Grosso do Sul, o setor é um dos que mais cresceu nesta modalidade no Estado. Hoje são mais de 228 mil cooperados neste tipo de associação e a tendência é de avançar ainda mais. Este salto, segundo o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/MS). Celso Ramos Régis se deve ao fato de que as cooperativas geram riqueza local. A avaliação foi feita durante entrevista ao programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira (23).

Régis explica que o aumento nas cooperativas de crédito (que tratam das questões econômicas e financeiras) tem a ver com relacionamento das pessoas. "Elas confiam umas nas outras, estão ombreadas nas comunidades e percebem que as cooperativas geram riqueza local. A riqueza gerada fica na comunidade. Não sai dali, não vai engordar ações de grandes bancos players, isso fica aqui na comunidade", enfatizou.

O presidente da OCB destaca que existem cidades em MS que se tirar as cooperativas de lá, a economia acaba. "É o caso das grandes cooperativas de crédito, de agronegócio", adiantou.

Terreno fértil

Com relação a expansão do cooperativismo como um todo em MS – atualmente existem 96 cooperativas no Estado em plena atuação, atendendo mais de 262 mil associados – Régis alega que o cooperativismo em MS encontra terreno fértil pela própria formação das pessoas e da cadeia produtiva de MS que é voltada essencialmente para o agro. "É este o setor que mantém a economia sul-mato-grossense. No Cooperativismo não e diferente", acrescentou.

Durante a entrevista ele ainda explicou como as pessoas podem fazer para criar uma cooperativa e a importância desta união para driblar o desemprego. " A legislação brasileira determina que precisa 20 pessoas para criar cooperativa. Quem não tiver emprego, por exemplo, pode se juntar numa cooperativa e vender sua força de trabalho", finalizou.