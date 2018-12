Credores cobram R$ 120 Mi da Sinopec

Um grupo de credores da chinesa Sinopec no Brasil, uma das construtoras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3, quer o pagamento integral de dívidas de cerca de R$ 120 milhões pelas obras. A dívida gerada pela construção, ainda inacabada, foi cobrada na quinta-feira em reunião com representantes da unidade da Sinopec no Brasil, em recuperação judicial. A Petrobras rescindiu o contrato com a Sinopec e a Galvão Engenharia no fim de 2014. A estatal alegou descumprimento do contrato. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.