CPFL Geração arremata lote 11, ao propor deságio de 38,51%

A CPFL Geração de Energia arrematou o lote 11 do leilão de transmissão que acontece na sede da B3, em São Paulo. A empresa ofereceu Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 33,888 milhões para construir e operar a concessão. O montante corresponde a um deságio de 38,51% em relação à RAP máxima estabelecida para o empreendimento, de R$ 55.111.735,00.

A empresa superou outras três propostas, incluindo de grupos como Cteep, que apresentou lance com deságio de 31,69%, Alupar, que por meio de seu Consórcio Olympus VII ofereceu desconto de 10% ante a RAP Máxima, e o consórcio Lyon, que ofertou RAP de 33,77% abaixo do teto definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Anteriormente, a CPFL Geração já havia arrematado o lote 5, com um deságio agressivo de 57,15%.

Os empreendimentos do lote 11 fazem parte dos projetos que haviam sido arrematados pela Eletrosul em leilão realizado em 2014, mas que a companhia não conseguiu executar no prazo estabelecido e teve a concessão retomada.

Fazem parte do lote 11 três linhas de transmissão, além de outros trechos menores, somando 85,4 quilômetros de extensão, e três subestações, com capacidade de transformação de 549 MVA, a serem construídas no Estado do Rio Grande do Sul. Os empreendimentos exigirão investimentos de R$ 348,9 milhões e devem gerar 872 empregos diretos, segundo estimativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A agência explica que o projeto visa a integração do potencial eólico do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente na região do Escudo Rio Grandense, litoral sul e Costa da Lagoa dos Patos. As obras têm prazo de 48 meses para serem executadas.