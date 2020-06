Covid-19: São Gonçalo autoriza reabertura do comércio

No caso das feiras, as barracas terão que ficar a um metro de distância uma da outra e terão que disponibilizar álcool em gel para os clientes. - ( Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil)

A prefeitura de São Gonçalo decidiu autorizar a reabertura do comércio, fechado desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O decreto, que autoriza o funcionamento de estabelecimentos comerciais no segundo município mais populoso do estado do Rio foi assinado ontem (10) pelo prefeito José Luiz Nanci.

Também estão autorizadas as atividades físicas individuais e ao ar livre, feiras livres, lojas de conveniência, centros comerciais em geral e comércio de rua.

A liberação foi feita desde que os estabelecimentos adotem algumas regras. No caso dos bares, restaurantes e lanchonetes, por exemplo, o atendimento ao público para refeições no local está limitado a 30% de suas capacidades.

No caso das feiras, as barracas terão que ficar a um metro de distância uma da outra e terão que disponibilizar álcool em gel para os clientes.

Já os shopping centers, centros comerciais, galerias e lojas de rua terão mais restrições. Só poderão funcionar das 12h às 20h, com o limite de 50% de sua capacidade total, com o fornecimento de equipamentos de proteção individual e álcool em gel 70% para todos os empregados e álcool 70% para os clientes.

O acesso a esses estabelecimentos só será permitido com o uso de máscaras. As áreas de recreação, cinemas e teatros dos shoppings permanecem fechadas. Lojas não poderão abrir seus provadores de roupas para os clientes.

A frota de transporte municipal deverá retomar 100% de sua frota. As igrejas só poderão funcionar a partir do dia 17, segundo o decreto municipal. A decisão de flexibilizar o isolamento social foi justificada pela necessidade de reabrir a economia e pelo fato de a taxa de ocupação de leitos para covid-19 estar abaixo de 70%, de acordo com a prefeitura.