Covid-19: Grandes frigoríficos pedem apoio à ministra Tereza Cristina para manter operações

Indústrias seguem protocolos de biossegurança - Foto: Reprodução

Os grandes frigoríficos do país foram à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em busca de apoio do governo à manutenção das atividades do setor. Há um receio de que governadores e prefeitos, notadamente da Região Sul, imponham restrições ao funcionamento das unidades de abate devido ao crescente número de trabalhadores infectados pelo coronavírus.

Somente no Rio Grande do Sul, mais de 250 casos da doença já foram confirmados entre funcionários da indústria. Hoje, o principal interlocutor do setor tanto com a ministra da Agricultura quanto com o ministro Paulo Guedes é o presidente da BRF, Lorival Nogueira Junior.

A empresa já sentiu na pele o risco que paira sobre os frigoríficos. Seu abatedouro na cidade de Lajeado (RS) chegou a ficar interditado por uma semana por decisão do Ministério Público.

Em Mato Grosso do Sul pelo menos quatro plantas frigorificas nos municípios de Guia Lopes da Laguna, Bonito, Bataguassu e Dourados tiveram casos de contaminação de funcionários.