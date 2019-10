Cotações do boi e da carne subiram na última semana em todas as praças

Cotação do boi gordo subiu em 13 praças - Reprodução

O mercado do boi gordo está com os preços em alta. Na última quinta-feira (17/10), a cotação do boi gordo subiu em 13 praças, considerando o preço à vista.

Destaque para o Norte de Minas Gerais, cuja cotação valorizou 1,9% na comparação dia a dia. Nos últimos trinta dias, a cotação subiu em todas as praças pecuárias monitoradas pela Scot Consultoria.



A oferta restrita e a exportação explicam esse cenário. No acumulado das duas primeiras semanas de outubro, o Brasil embarcou uma média diária de 8,2 mil toneladas de carne bovina in natura.



Caso esse ritmo se mantenha até o fim do mês, serão exportadas 188,76 mil toneladas, recorde. No mercado atacadista o preço subiu. O boi casado de animais castrados está cotado em R$ 11,10/kg, alta de 0,5% em relação ao fechamento anterior.