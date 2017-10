Correios relatam 'normalidade' em primeiro dia após fim da greve

Os funcionários dos Correios retornaram ao trabalho nesta segunda-feira, 9, "em clima de normalidade", diz a estatal, após a greve que paralisou parte dos serviços postais da empresa desde o dia 19 de setembro. A expectativa agora é pela assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, analisado e aprovado em assembleia de trabalhadores na última sexta-feira (6), que terá validade de agosto de 2017 a agosto de 2018.

Tanto os Correios quanto as entidades que representam os trabalhadores - a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect)- confirmaram ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a assinatura deve ocorrer nesta terça-feira (10), na sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. O gabinete do vice-presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, informou que a ratificação do acordo está prevista para ocorrer às 14 horas.

O acordo proposto pelo ministro Pereira prevê reajuste de 2,07% dos salários e benefícios, retroativo a agosto de 2017, a manutenção das cláusulas do ACT anterior, compensação de 64 horas e desconto do restante das horas não trabalhadas. O plano de saúde, tratado na cláusula 28, segue em negociação, sob mediação do TST.

Serviços

A distribuição de objetos postais pelos Correios deve estar normalizada em até cinco dias úteis "na maior parte das localidades", projeta a estatal. Já os serviços de horário marcado, como Sedex 10 e Disque Coleta, devem voltar ao funcionamento até a quarta-feira (11).

No último fim de semana, após as entidades sindicais aprovarem a proposta de acordo, os Correios realizaram um mutirão nas regiões em que houve greve e foram entregues mais de 6,6 milhões de cartas e encomendas, com a participação de mais de 22 mil trabalhadores.

