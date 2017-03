Correios e Serasa Experian fecham parceria para estimular negócios

Os Correios e a empresa de consultoria Serasa Experian fecharam ontem (13), em São Paulo, uma parceria para estimular negócios seguros para todos os cidadãos brasileiros que tenham interesse em fazer transações comerciais, tanto no interior como nas grandes cidades.

Na Agência Central dos Correios em Brasília e na Agência de Correios Cidade de São Paulo, localizada na capital paulista, o serviço de consulta a CPFs próprio e de terceiros e a empresas começa a funcionar nesta quarta-feira (15). De acordo com os Correios, o serviço estará disponível em 6.400 agências da empresa no páisBrasil até o dia 31 de março. Nas unidades franqueadas, o serviço será implantado em uma segunda etapa, prevista para ocorrer ainda em 2017.

Através do serviço, os usuários poderão verificar o próprio CPF, a fim de identificar a existência de dívidas, ou o CPF de pessoas com quem queiram fazer negócios. Além disso, também poderão verificar a situação do CNPJ de empresas com quem queiram realizar um negócio.

A expectativa é que, até o final do ano, a receita dos Correios aumente mais de R$ 3 milhões, apenas com os serviços propostos. A parceria visa o fortalecimento da cidadania e a ampliação do faturamento do segmento financeiro.

