Correios de MS e Serasa vão oferecer renegociação de dívidas com até 90% de desconto

O processo será simples e rápido - (Foto: Reprodução)

Em parceria com a Serasa, as agências do Correios de MS vão estar ofertando serviços de renegociação de dívidas atrasadas ou negativadas com condições que podem chegar até 90% de desconto. Será possível a realização de acordos diretamente nos guichês de atendimento.

O processo será simples e rápido. Para poder fazer a negociação, o consumidor vai precisar ir até alguma agência do Estado com CPF e documentos com foto e pedir no balcão a renegociação através do Limpa Nome do Serasa. O tempo médio gasto entre a consulta e a impressão do boleto para o pagamento é de 2 a 5 minutos.

A ação conta com todas as empresas parceiras de diversos segmentos na plataforma Serasa Limpa Nome: Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime.