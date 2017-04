Será cobrada multa do sindicato dos motoristas de SP, diz secretário

A nota enviada anteriormente trazia uma incorreção no segundo parágrafo. Ao contrário do que estava escrito, não há expectativa da Prefeitura de que parte do sistema de ônibus seja normalizado no pico da tarde desta sexta-feira, 28. Segue o texto corrigido.

O secretário municipal dos Transportes de São Paulo Sérgio Avelleda disse, em entrevista à rádio CBN, que o Sindicato dos Motoristas de Ônibus descumpriu decisão liminar judicial e que a Procuradoria Geral do Município já foi acionada para providenciar da Justiça cobrança de multa aos manifestantes. "Iremos pedir que os sindicatos sejam punidos pelo descumprimento da decisão judicial", afirmou.

Segundo Avelleda, as principais interrupções na cidade, por volta das 7h, eram a Avenida Ipiranga, no centro da cidade, e o acesso ao terminal rodoviário do Tietê. O secretário disse, ainda, que 100% dos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estão trabalhando e negou adesão dos funcionários do órgão à greve.

