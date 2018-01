S&P rebaixa ratings de bancos, incluindo BB, Bradesco, Itaú e Santander

Já a classificação de longo prazo em escala nacional foi reafirmada em brAA- - Foto: Exame

A matéria publicada anteriormente tinha uma incorreção. A S&P cortou o rating de BB para BB-, e não de BB- para BB, como constava. Segue abaixo o texto corrigido.

A agência de classificação de risco S&P Global rebaixou o rating de diversas instituições financeiras brasileiras, incluindo Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander Brasil.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 12, a S&P comentou que o corte na nota soberana do Brasil de BB para BB- e a revisão da perspectiva de negativa para estável foi motivada devido aos progressos mais lentos que o esperado feitos pelo País em relação à estrutura fiscal e ao aumento dos níveis da dívida.

"Como resultado, realizamos várias ações de rating em 29 instituições financeiras brasileiras e companhias de seguros que têm relação com o nível soberano, refletindo a mesma ação de rating do Brasil", afirmou a instituição.

A S&P rebaixou o rating de longo prazo e em escala global de 15 instituições de BB para BB- e adotou perspectiva estável. Já a classificação de longo prazo em escala nacional foi reafirmada em brAA-:

Banco do Brasil

Banco Bradesco

Banco Citibank

Itaú Unibanco Holding

Itaú Unibanco

Banco ABC Brasil

Banco do Nordeste do Brasil

Banco Santander (Brasil)

China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo

Banco Votorantim

Banco Safra

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Caixa Econômica Federal

B3 - Brasil, Bolsa, Balcão

GP Investimentos

Além disso, a agência de classificação de risco revisou a perspectiva em escala nacional de 14 instituições financeiras de negativa para estável e reafirmou o rating de longo prazo e em escala nacional em brAA-:

Ativos S.A. Securitizadora de Creditos Financeiros;

Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil

Banco Morgan Stanley;

Banco J.P. Morgan

Banco Toyota do Brasil

Banco BNP Paribas Brasil

Banco Volkswagen

Banco Ole Bonsucesso Consignado

BNDESPar - BNDES Participações

BV Leasing Arrendamento Mercantil

Bradesco Capitalização

Bradesco Seguros

Austral Seguradora

Austral Resseguradora