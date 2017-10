Correção: preço do etanol cai em 12 Estados na semana encerrada em 30/9

A nota enviada na sexta-feira, 6, continha alguns dados incorretos. O preço do etanol na semana encerrada em 30 de setembro caiu em 12 Estados e não em 11 Estados e no Distrito Federal, como constava. Na semana em questão a cotação do biocombustível na capital federal subiu. A maior alta semanal no período, de 5,88%, ocorreu em Roraima e não no Amazonas. A queda mais significativa ocorreu de fato em Goiás, mas foi de 8,38% e não de 9,48%. Segue a nota corrigida:

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 12 Estados na semana encerrada em 30 de setembro, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Outras 13 praças e o Distrito Federal registraram alta. A ANP não divulgou dados sobre o Amapá, impedindo a análise.

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado apresentou alta de 1,35%, de R$ 2,442 na semana imediatamente anterior para R$ 2,475 o litro. No período de um mês, os preços do combustível subiram 2,99%. A maior baixa no preço do biocombustível na semana passada, de 8,38%, ocorreu em Goiás. A maior alta semanal, de 5,88%, foi registrada em Roraima.

No período de um mês os preços do etanol subiram em 17 Estados e no Distrito Federal, ficaram estáveis em Roraima e caíram em sete outros. Sem dados para comparar, não há análise do comportamento dos preços no Amapá no período. O maior recuo mensal, de 7,60%, ocorreu em Goiás. Já a maior alta, de 5,44%, foi registrada no Amazonas.

No Brasil, o preço mínimo registrado na semana passada para o etanol foi de R$ 2,179 o litro, em São Paulo, e o máximo foi de R$ 4,199 o litro, no Rio Grande do Sul. O menor preço médio estadual foi de R$ 2,463 o litro, em Mato Grosso, e o maior preço médio ocorreu no Acre, de R$ 3,629 o litro.

