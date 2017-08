Correção: MP da TLP é lida no plenário do Senado

A matéria publicada anteriormente tinha uma incorreção no texto. Romero Jucá é líder do governo no Senado, e não no Congresso, como constou. Segue texto corrigido.

O senador Antônio Anastasia (PSDB-MG), que presidia sessão do plenário do Senado, leu a medida provisória (MP) 777/2017, que cria a Taxa de Longo Prazo para balizar os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a partir de 2018, durante a reunião desta quinta-feira, 31. Com isso, a proposta, que está prestes a vencer, poderá ser votada na próxima semana.

Segundo o presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), a MP será pautada na terça-feira, 5, e seria votada no período da tarde. No mesmo dia, está prevista sessão do Congresso Nacional, às 19 horas, para votar a altercação da meta fiscal de um déficit de R$ 129 bilhões para R$ 159 bilhões.

Pelo Twitter, o líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (PMDB-RR), confirmou que a intenção é votar a matéria na próxima terça-feira. O Palácio do Planalto tem pressa, já que a MP perde efeito dia 6 de setembro se não for votada pelo Senado.

Como a próxima semana será marcada pelo feriado de 7 de setembro, ainda não se sabe se haverá quórum para deliberações.

