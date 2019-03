Correção: Infraestrutura reforça intenção em fusão da ANTT com Antaq

A nota enviada anteriormente informou incorretamente o órgão que pode ser unido à ANTT. O correto é Antaq e não como informado. Segue a nota corrigida:

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, reafirmou a intenção do governo Jair Bolsonaro de unir a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com a Agência Nacional de Transportes Aguaviários (Antaq). A afirmação foi feita pelo ministro no pregão da B3, onde o governo realizou nesta manhã de sexta-feira, 15, o leilão de aeroportos - a primeira concessão do governo Bolsonaro.

"Estamos estudando outras possibilidades, a própria fusão de ANTT e Antaq. Não é um coisa definida, mas que está em estudo e vai ser feito se a gente perceber que há ganho para a regulação", afirmou.