Gasolina sobe em 22 Estados e no DF, diz ANP; no País, alta é de 1,91%

A matéria publicada anteriormente tinha uma incorreção no texto, já que, no primeiro parágrafo, não ficou claro se os reajustes ocorreram antes ou depois do repasse aos postos da série de aumentos nos preços do combustível pela Petrobras às distribuidoras entre 31 de agosto e 5 de setembro. A informação correta é de que eles ocorreram depois. Segue o texto corrigido.

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros subiu em 22 Estados brasileiros no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Os reajustes ocorreram após o repasse aos postos da série de reajustes dos preços do combustível pela Petrobras às distribuidoras, ocorrida entre 31 de agosto e 5 de setembro, com alta acumulada de 11,1%.

Na média nacional, a alta na semana passada nos postos foi de 1,91%, para R$ 3,850 o litro. Apenas nos postos do Acre, do Ceará, de Mato Grosso e de Roraima pesquisados pela ANP houve recuo nos preços entre os períodos.

Em São Paulo, maior consumidor do País, o litro da gasolina subiu 1,03% na semana passada, de R$ 3,577 para R$ 3,614, em média.

Em Minas Gerais houve aumento médio no preço gasolina de 1,29%, de R$ 3,869 para R$ 3,919 o litro.

No Rio de Janeiro, o combustível saiu de R$ 4,135 para R$ 4,183, em média entre os períodos, alta de 1,16%.

