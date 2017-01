Déficit comercial de bens do UK sobe a 12,2 bi de libras

O déficit comercial de bens do Reino Unido subiu de 9,89 bilhões de libras em outubro para 12,2 bilhões de libras em novembro (US$ 14,98 bilhões), segundo números oficiais divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas nesta quarta-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam déficit de 11,0 bilhões de libras. As exportações tiveram resultado recorde.

Incluindo-se serviços, o déficit de novembro cresceu de 1,5 bilhão de libras em outubro para 4,2 bilhões de libras em novembro. O comércio foi um obstáculo ao crescimento no terceiro trimestre, apesar de uma queda acentuada na libra. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários