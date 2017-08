BNDES deve ter novo financiamento de US$ 900 mi em parceria com BID

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá assinar em breve uma nova linha de financiamento em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 900 milhões, sendo US$ 750 milhões deste último e US$ 250 milhões da instituição de fomento. O foco será financiar projetos de energias sustentáveis, afirmou a diretora de Infraestrutura do banco de fomento, Marilene Ramos.

"Não podemos suprir a deficiência de energia gerando energia com combustíveis fósseis, quando o planeta precisa de energia limpa", disse Marilene na abertura do InfraInvest, evento promovido por BID, BNDES e Fundação Getulio Vargas - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV Ebape).

O BNDES e o BID têm uma parceria de longo prazo, iniciada na década de 60, com um total de R$ 10 bilhões em projetos ativos, a maior parte no setor de infraestrutura. "Não dá para fazer infraestrutura sem financiamento adequado, e isso é papel de banco de desenvolvimento", disse Marilene.

