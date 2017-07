ECONOMIA | Segunda, 24 de Julho de 2017 - 13:27 Antes do reajuste do imposto, gasolina caiu em 21 Estados e no DF Na quinta-feira (20), o governo aumentou em R$ 0,4109 de PIS/Cofins por litro da gasolina. No entanto, o reajuste chegou aos postos apenas a partir da última sexta-feira (21)