Corporación América informa que não participará do leilão de aeroportos

A Corporación América, operadora argentina de aeroportos e controladora da Inframérica, que administra os terminais de Brasília e Natal, informou nesta terça-feira, 14, que não participará do leilão dos aeroportos de Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador, marcado para a próxima quinta-feira, 16. "A decisão baseia-se em estudos realizados que não evidenciaram retorno condizente com as políticas de investimento da empresa", afirmou a companhia, por meio de nota.

Considerada uma forte candidata para o certame, a presença do grupo argentino ainda era dúvida e a imprensa nacional chegou a publicar que seria dele uma das três propostas entregues na segunda à comissão da licitação, na BM&FBovespa. No entanto, fonte ouvida pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) já havia afirmado na segunda-feira que o operador latino teria desistido da disputa.

Na nota, a Corporación América reitera seu compromisso nos atuais aeroportos que administra, e ressalta seu interesse em continuar investindo no País.

