Coronavírus deve causar turbulência temporária à economia, diz BC da China

A China está considerando possíveis contramedidas para amortecer o baque do surto do coronavírus que se espera causar uma turbulência temporária à economia, disse nesta sexta-feira Pan Gongsheng, um dos vice-presidentes do Banco do Povo da China (PBoC).

"O surto do coronavírus será temporário e não mudará o aprimoramento de longo prazo da economia da China", disse.

Analistas apontam que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China provavelmente desacelerará para 5% este ano devido ao surto do vírus, com a maioria dos efeitos sendo sentidos no primeiro trimestre. Espera-se que o crescimento do PIB do país volte a acelerar fortemente após o surto, eles dizem.

Há uma grande chance de a taxa principal de empréstimos (LPR) e as taxas de juros do instrumento de empréstimo de médio prazo (MLF) serem baixadas este mês, disse Pan.

No começo da semana, o banco central chinês injetou 1,7 trilhões de yuans (US$ 243,88 bilhões) de liquidez no sistema financeiro.

O governo da China, enquanto isso, convocou bancos a oferecer empréstimos com taxas de juros abaixo de 1,6% a empresas que fornecem bens e serviços para conter o surto. Na entrevista coletiva, o vice-ministro de Finanças Yu Weiping disse que a China também trabalharia para cortar impostos e cobranças, especialmente para indústrias que foram atingidas em cheio pelo coronavírus.

Os empréstimos de qualidade ruim do país poderiam crescer em 2020, à medida que o surto do coronavírus vai afetar algumas pequenas e microempresas, especialmente aquelas do setor de hospedagem, turismo e serviços de buffet, afirmou o vice-presidente da Comissão de Regulação Bancária e de Seguros da China Zhou Liang. Em 2019, a razão de empréstimos de qualidade ruim para micro e pequenas empresas foi de 3,22%, uma queda de quase um ponto porcentual em relação ao ano anterior, ele acrescentou.

O regulador disse que autoridades manterão os mercados financeiros estáveis para ajudar companhias listadas e determinarão que bancos emitam empréstimos a pessoas afetadas pelo surto do vírus.